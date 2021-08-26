Авторские отчисления за песни Скрябина составляли 44 грн в месяц: полиция открыла дело о мошенничестве
Полиция открыла дело о мошенничестве из-за возможного занижения авторских отчислений за песни Скрябина, которые 1 декабря 2014 года до 21 декабря 2016 года составляли в среднем 44 грн в месяц
Об этом пишет Гордон .
"" Просто вдумайтесь: за второй квартал 2018 года компании "Кузьма Скрябин" было начислено авторского вознаграждения 65,30 грн от Moon Records, которые они получили от своей же компании в России, а за третий квартал роялти составили ноль гривен ", - цитирует издание слова матери исполнителя Ольги Кузьменко.
По ее словам, в период с 1 апреля 2014 до 21 декабря 2016 года авторские отчисления к выплате со стороны Moon Records, полученные от их компании из России, составляли 1446 грн, или в среднем 44 грн в месяц.
Кузьменко отметила, что сейчас эти факты проверяет полиция, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Она добавила, что проблема заключается в том, что отчеты по отчислениям Не открывайте даже следователям, что затягивает расследование.
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