Авторские отчисления за песни Скрябина составляли 44 грн в месяц: полиция открыла дело о мошенничестве

Об этом пишет Гордон .



"" Просто вдумайтесь: за второй квартал 2018 года компании "Кузьма Скрябин" было начислено авторского вознаграждения 65,30 грн от Moon Records, которые они получили от своей же компании в России, а за третий квартал роялти составили ноль гривен ", - цитирует издание слова матери исполнителя Ольги Кузьменко.



По ее словам, в период с 1 апреля 2014 до 21 декабря 2016 года авторские отчисления к выплате со стороны Moon Records, полученные от их компании из России, составляли 1446 грн, или в среднем 44 грн в месяц.



Кузьменко отметила, что сейчас эти факты проверяет полиция, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Она добавила, что проблема заключается в том, что отчеты по отчислениям Не открывайте даже следователям, что затягивает расследование.

Андрей Кузьма погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года. Его лекового автомобиль столкнулся с молоковозом на трассе Кривой Рог - Кировоград.

17 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский посмертно предоставил Скрябину звание Героя Украины с присуждением ордена Государства.

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В издании напомнили, что 3 августа Кузьменко опубликовала обращение к руководству страны и общественности, в котором рассказала, что в последние годы наследники Кузьмы не получали авторских отчислений.