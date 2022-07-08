Автором дизайна новой евромонеты в Эстонии "Слава Украине" стала беженка из Харькова
Новую памятную евромонету в Эстонии с надписью "Слава Украине" разработала беженка-харьковчанка Дарья Титова
Об этом сообщает BBC.
В Эстонии появилась новая памятная евромонета с отчеканенной надписью "Слава Украине" на обороте. Изображение этой монеты в своем Твиттере опубликовала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Премьер-министр уточнила, что эстонский Центробанк запустит "украинские евро" в свободное обращение. Как и то, что дизайн монеты разработала беженка из Харькова Дарья Титова.
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