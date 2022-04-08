Авторитетный журналист назвал новую дату боя Усик – Джошуа
Второе сражение между чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится 23 июля
Об этом журналист Дэн Рафаэль сообщил в своем Twitter.
"Поединок-реванш между объединенным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком и бывшим двукратным обладателем чемпионского титула в супертяжелом весе Энтони Джошуа, который планировался на 25 июня, вероятно, не состоится. Зато поединок запланирован на 23 июля, сообщает источник ", – написал Рафаэль.
После начала полномасштабной российской агрессии 24 февраля 2022 года боксер заявил, что РФ развязала войну против украинского народа и вступила в ряды терробороны.
В конце концов Усик решил покинуть Украину и уехал в Чехию, где начал подготовку к реваншу против британца Энтони Джошуа.
Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Контрактом на первый поединок был предусмотрен реванш.
- Напомним, 25 марта Усик заявил, что проведет бой против Джошуа.
- 5 апреля оккупационные власти Крыма решили лишить украинского боксера Александра Усика отличия "За верность долгу".
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