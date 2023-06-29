Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Авторитет Путина в армии РФ, скорее всего, приближается к нулю. Факторы, двигающие индивидуальную и коллективную психику российского солдата обусловливают то, что рейтинг Путина стремительно падает", - подчеркнул Варченко.

По словам эксперта, рейтинг Путина придерживается благодаря традиционной российской пропаганде.

"Рейтинг полководца, который не уважает своего солдата, многократно доказан, который не способен брать на себя убегающую от ответственности ответственность в случае опасности для себя, который является трусом, - рейтинг такого полководца не может держаться. Сейчас рейтинг Путина держится благодаря российской традиционной пропаганде. То есть у Путина уже нет авторитета в армии РФ", - добавил Варченко.