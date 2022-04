Об этом написал в Instagram пресс-офицер Сухопутных войск Илья Евлаш, сопровождавший Дага Лаймана в его творческой командировке и на съемках.



"Как сказал Даг, "I can't believe that this is 2022" ("Я не могу поверить, что это 2022 год". - Ред.). Но, к сожалению, это действительно так. Результатом сегодняшней работы остались довольны все. Теперь ждем, когда этот материал увидит весь мир", - написал Илья Евлаш.





