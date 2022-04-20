Автор "Свингеров" и "Идентификации Борна" Дуглас (Даг) Лайман будет снимать документальный фильм о войне в Украине
"Я не могу поверить, что это 2022 год", - сказал всемирно известный режиссер, побывав в зоне недавних боевых действий
Об этом написал в Instagram пресс-офицер Сухопутных войск Илья Евлаш, сопровождавший Дага Лаймана в его творческой командировке и на съемках.
"Как сказал Даг, "I can't believe that this is 2022" ("Я не могу поверить, что это 2022 год". - Ред.). Но, к сожалению, это действительно так. Результатом сегодняшней работы остались довольны все. Теперь ждем, когда этот материал увидит весь мир", - написал Илья Евлаш.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.47
Покупка 30.47Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.74Продажа 34.52
- Актуальное
- Важное