Автор комиксов Marvel и DC Кит Гиффен скончался в 70 лет

Об этом сообщает The Guardian.

Гиффен скончался от инсульта в своем доме в Вирджиния-Бич в штате Вирджиния.

"Печальная новость теперь официальная: Кот Гиффен пошел создавать новые миры, которые недоступны для жизни. Кот был, пожалуй, самым плодотворным творческим умом нашего поколения в комиксах. У него было бесконечное количество постоянно выливавшихся идей" - сообщил в Facebook Пол Левитц, автор комиксов и бывший президент комиксов DC.

Гиффен наиболее известен своей работой для Marvel и DC. В частности он известен как создатель Хайме Рейеса – мексикано-американской итерации Синего жука. В 2023 году об этом персонаже вышел фильм. Хайме Рейес также стал и псевдонимом автора.

Что известно о Ките Гиффене

Гиффен начал свою комиксную карьеру, работая на Marvel в 1970-х годах, но больше всего он известен своей работой для DC в 1980-х и 1990-х годах, особенно над книгами с большим актерским составом, как "Легион супергероев" и "Лига справедливости", разворачивающаяся в далеком будущем. .

Последний сериал с соавторами Дж. М. ДеМаттейсом и Кевином Магуайром продемонстрировал талант Гиффена писать комедийные произведения и внедрять менталитет почти мыльной оперы в книги о супергероях.

"Лига Справедливости", позже "Международная Лига Справедливости", имела почти прозорливый, реальный тон: капиталист-миллионер Максвелл Лорд по сути устроил захват команды супергероев в стиле Илона Маска, получив для них финансирование от ООН и одобрение правительства. Личное взаимодействие персонажей было столь же важным, и сериал был больше похож на Друзей, чем на обычных супергероев.

За несколько дней до смерти Гиффен с юмором написал на странице в Facebook сообщение о том, что он якобы лжет болеющей компании, чтобы не ходить на работу.

"Я сказал им, что заболел... Все, чтобы не пойти на New York Comic Con", - говорилось в сообщении.

Хотя он не достиг уровня своего расцвета 80-90-х годов, Гиффен продолжал работать в комиксах и оставался важной фигурой в индустрии – он также выпускал еженедельный подкаст комиксов под типичным юмористическим названием "Я не умер!".

Многие представители индустрии комиксов опубликовали свои обращения Гиффена в социальных сетях.

Художница Колин Доран написала: "Мой очень дорогой друг, один из лучших друзей, которые у меня были. Кит Гиффен. Мое сердце разбито. Я буду любить тебя вечно. Ты был бесконечно добрым и безумным, смешным и ужасным, более того умным, действительно оригинальным".

Шотландский писатель Марк Миллар написал: "Столько замечательных комиксов Кита Гиффена, чтобы помнить его, но для меня это был Жук из засады, который я очень любил в детстве. Но его Action Comics, Lobo и, конечно, одни из лучших игр. RIP абсолютной легенде".