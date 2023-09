Автор документалки о преступлениях РФ на востоке планирует снять ленту о Херсоне

Об этом Забриски сказала на брифинге в Медиацентре Украина.

"Мы планируем во время работы находиться там. Я была в Херсоне после увольнения, и это был удивительный день. Люди вышли с флагами, со слезами на глазах. А затем на следующий день россияне начали обстреливать город, разрушать его", - рассказала автор.

Забриски вспомнила о затоплении населенных пунктов Херсона после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

"Мы хотим показать, как жил Херсон с начала оккупации, после увольнения, после наводнения, как люди живут сейчас. Хотим пообщаться с простыми людьми, с бизнесменами, с актерами местного театра, которые до сих пор там работают", - подчеркнула журналистка.

Работа над новым документальным фильмом начнется уже в этом году.

Первая документалка Забриски в Украине.

В начале лета вышел документальный фильм "Под смертоносным небом: Восточный фронт Украины". Авторы рассказали, как происходило создание фильма. Ветеран военного репортажа Джон Суини и режиссер Byline TV Кейлин Робертсон вместе с военным фотографом Полом Конроем и журналисткой Зариной Забриски отправились в путь, чтобы собрать доказательства пыток гражданского населения в Украине и геноцида, с которыми сталкиваются обычные люди на восточном фронте.

"Этот фильм является нашим ответом кремлевской пропаганде, кремлевскому нарративу, который поддерживают некоторые голоса в США, Великобритании и Европе, что эта война "ненастоящая". Мы здесь в Украине видим, что эта война настоящая", – рассказала Забриски.

Военный фотограф Пол Конрой отметил, что люди, живущие вблизи фронта, хотят поделиться своей историей с миром. Кейлин Робертсон, режиссер и другие члены команды были поражены отвагой украинцев, которые не боятся говорить правду, даже если их село может попасть под контроль России.

Справочно. Зарина Забриски – это американская журналистка, писательница и активистка, родившаяся в Минске, Беларусь. Забриски также является автором книги "Жизнь, как она есть: Нью-Йоркские истории", которая содержит ее рассказ о жизни в Нью-Йорке после 11 сентября 2001 года. Она пишет для разных изданий, таких как The New York Times, The Guardian, Al Jazeera, Forbes и других.