Автопробег из Святогорска до границы с Харьковской областью: украинцы отметили День Соборности
22 января украинцы отметили День Соборности автопробегом из Святогорска до границы с Харьковской областью
Об этом сообщили в Facebook Донбасс Реалии.
"Сегодня состоялся автопробег из Святогорска до границы с Харьковской областью. Там жители Святогорска встретились с жителями Изюма и в знак единения развернули флаг длиной 35 метров. Этот флаг во время Революции Достоинства находился на Майдане в Киеве", - говорится в сообщении.
- Президент Украины Владимир Зеленский 22 января опубликовал обращение к украинцам , в котором поздравил с Днем Соборности.
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