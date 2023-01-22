Автопробег из Святогорска до границы с Харьковской областью: украинцы отметили День Соборности

Об этом сообщили в Facebook Донбасс Реалии.

"Сегодня состоялся автопробег из Святогорска до границы с Харьковской областью. Там жители Святогорска встретились с жителями Изюма и в знак единения развернули флаг длиной 35 метров. Этот флаг во время Революции Достоинства находился на Майдане в Киеве", - говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 января опубликовал обращение к украинцам , в котором поздравил с Днем Соборности.

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