Автопортрет Фриды Кало приобрели за рекордные $34,9 млн

Об этом сообщает CNN, передает Еспресо.TV.



Работа под названием "Diego y yo" ("Диего и я") превзошла предыдущий рекорд за продажу картины латиноамериканского художника более чем в три раза - в 2019 году рисунок мужа Кало Диего Ривьеры приобрели за $9,8 млн.



Аукционный дом Sotheby's, выставивший картину на продажу, заявил , что цена за работу художницы "размещает Фриду Кало в центре сцены среди титанов истории искусства". Эта сумма также превзошла рекорд за работу Кало в размере $8 млн, установленный в 2016 году.



"Этот мощный портрет, который Фрида написала в том же году, когда ее любимый Диего завел роман с мексиканской актрисой Марией Феликс - это артикуляция ее страдания и печали", - сказала Анна ди Стази, директор отдела латиноамериканского искусства Sotheby's.







Кало завершила портрет "Диего и я" в 1949 – за пять лет до смерти.



На третьем "Диего и я" Кало одета в традиционную блузку для женщин на перешейке Теуантепек на юге Мексики. Именно в ней она изображена на многих из самых известных автопортретов, а также в серии фотографий венгерско-американского портретиста Николаса Мюрея.



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