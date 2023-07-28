Автомобили, яхты, ткани и изделия из металлов: Япония ввела новые санкции против РФ
Япония ввела против России новые санкции, предусматривающие запрет на экспорт автомобилей, яхт, текстиля и металлических изделий
Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики Японии.
"Учитывая текущую ситуацию в Украине, а также с целью содействия международным усилиям Японии по поддержанию международного мира и исходя из содержания мер, которые недавно решили принять ведущие страны мира, Кабинет Министров в пятницу, 28 июля 2023 года, одобрил частичное изменение к Приказу о контроле за экспортной торговлей с целью введения мер по запрещению экспорта в Россию", - говорится в сообщении.
Новые ограничительные меры вступят в силу 9 августа 2023 года.
Так, в списке запрещенных к экспорту товаров в Россию есть транспортные средства и запчасти к ним. Речь, в частности, о бензиновом и дизельном двигателях с объемом более 1,9 литра. Также в списке есть гибридные автомобили и электромобили.
Отмечают, что сейчас список подсанкционных товаров приблизительный. Окончательный представят 2 августа 2023 года. В настоящее время среди запрещенных к экспорту товаров есть:
- электрическое оборудование и их части;
- железнодорожные локомотивы, путевые транспортные средства, электровозы, тепловозы;
- химические и другие вещества, в частности, гашеная известь, перекись водорода, красители и пигменты, полиграфические краски, смазки, средства для обработки текстиля, кожи, меха и т.п., модифицированный крахмал, клеи;
- продукция для химпромышленности – реагенты, катализаторы, ускорители реакций;
- пластмассы и изделия из них, в частности акриловые полимеры;
- резина и резиновые изделия, в частности, шины для крупногабаритных транспортных средств;
- древесина и деревянные изделия, среди которых изделия из фанеры, шпон и панели из него, а также мебель;
- изделия из натуральной и композитной пробки;
- целлюлоза и макулатура, бумага, картон и картонные изделия;
- хлопок и хлопок ткань, пряжа, искусственное волокно и текстиль;
- вата, ткани, промышленный текстиль и изделия из него, трикотаж, подержанная одежда;
- камень, гипс, цемент, асфальт, асбест, слюда и т.п.;
- керамические изделия, стекла и стеклянные изделия;
- железо, медь, сталь, никель, алюминий, свинец и т.п. и изделия из них;
- котлы, оборудование, их части и принадлежности;
- яхты, а также прогулочные и спортивные суда;
- материалы для фотографии или пленки, в частности, светочувствительная рулонная фотопленка.
26 мая правительство Японии объявило новый пакет санкций против России, в который вошли 17 физических и 78 юридических лиц из РФ и 7 граждан Украины, способствующих россиянам в оккупации территорий.
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