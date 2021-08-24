Автомобили КрАЗ стали неотъемлемой частью парада к 30-летию провозглашения независимости Украины

Об этом сообщает телеканал Еспресо.TV.



В Киеве состоялся парад, посвященный 30-летию независимости Украины. Это был один из самых длинных парадов в новейшей истории Украины и длился 2 часа 15 минут. В нем приняли участие 5 тыс военнослужащих, 100 самолетов и вертолетов и 400 единиц военной техники.



Все виды войск ВСУ приняли участие в торжественном параде, а также над Киевом пролетел крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия". В завершение парада группа истребителей Миг-29 выпустили дым цветов национального флага Украины. Также в параде приняли участие оркестр от ВВС США, самолеты НАТО и отдельные подразделения Вооруженных сил партнеров Украины, в частности Эстонии, Латвии, Швеции, Молдовы, Латвии, Польши, Канады и Великобритании.



Среди парада войск и военной техники, находящейся на вооружении ВСУ присутствовали боевые бронированные машины производства Кременчугского автомобильного завода. Сегодня КрАЗ производит бортовые, шасси, тягачи и бронированные виды военной техники. A также - различные модели автокранов, топливозаправщиков, экскаваторов, банно-прачечных комплексов, водовозов, вахтовые, командно штабных машин, передвижных мастерских, эвакуаторов, рефрижераторы, контейнеровозов, носители для ракетных комплексов, артиллерийских установок, и другие - всего более 50 наименований военной техники .



Сильные, выносливые, надежные и неприхотливые - все, что нужно знать об автомобилях производства КрАЗ. В основе интереса к автомобилям КрАЗ со стороны военных - высокие технические и эксплуатационные характеристики украинских вездеходов.



Автомобили КрАЗ служат в армиях 36 стран мира, в числе которых ВС Украины, Грузии, Ирака, Египта, Индии, Емена, Анголы, Нигерии. Они перевозят личный состав воинских подразделений и различные грузы, транспортируют артиллерийские системы и прицепы полной массой от 12 до 75 тонн.