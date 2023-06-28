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Автомобили для украинских военных: история немецких волонтеров

28 июня, 2023 среда
12:05
Новости

Волонтеры из Германии Майкл Силвестр и Анетт Эрншпрегер привозят в Украину автомобили для военных. Собрать средства им помогают иностранные благотворители

Свои волонтерские усилия Майкл и Аннет объединили в рамках проекта Pickup4Ukraine и на днях приехали в Украину, чтобы передать защитникам из 3-й отдельной штурмовой бригады бус и внедорожник. Как возникло решение помогать украинцам, где собирают средства и еще благотворительные инициативы поддерживают, волонтеры рассказали телеканалу Эспрессо.

Решение помогать

Майкл Силвестр и Анетт Эрншпрегер работают вместе в крупной немецкой IT-компании, а познакомил их общий проект.

"В течение длительного времени я проявлял интерес к этому региону. После российского вторжения я думал над тем, чем могу помочь украинскому народу", – рассказывает Майкл. Сначала он начал извлекать уроки немецкого языка для украинцев, приехавших в Германию, а затем услышал подкаст, где рассказывали, как люди доставляют машины в Украину. "Я решил, что могу также вместе со своими друзьями перегонять автомобили. Вот так все и началось".

В доме Аннет, работающей в IT-компании юристом, на протяжении нескольких месяцев жили дети из Украины, покинувшие дома из-за войны.

"Помощь украинской семье – это был первый шаг к пониманию того, что именно переживают украинские семьи", – вспоминает она. Узнав об инициативе Майкла, Аннет присоединилась к проекту с помощью военных без колебаний. "Я убеждена, что на кону не только существование Украины, но всей Европы, и наших ценностей в целом", - считает волонтер.

Автомобиль по требованию

Автомобили для украинских военных волонтеры ищут в интернете, через частные объявления, а также на аукционах, где выставляются подержанные авто по выгодным ценам. Изучают не только цены и специфические требования, но отзывы пользователей таких автомобилей.

"Обычно критерии таковы: четырехколесный пикап, дизельный, с ручной коробкой передач, и он не должен быть новым, чтобы не было слишком сложного электричества, которое трудно починить", – рассказывает Майкл.

А недавно волонтеры получили запрос от одного из подразделений на электровелосипеды для спецназовцев. Преимущество такого транспорта в том, что он довольно тих и его перемещение не фиксируют тепловизоры. Компания организовала приобретение таких электровелосипедов, и первые два из них передадут силам специальных операций в ближайшее время.

Автобус, который в эти дни Майкл и Аннет привезли в Украину, как раз предназначен для перевозки электровелосипедов.

Денежный вопрос

В Германии нельзя собирать средства на армию другой страны в рамках благотворительности, поэтому все, что делает Pickup4Ukraine – это частная инициатива.

Что касается сбора донатов, Майкл утверждает, что люди в Германии действительно щедры и готовы поддерживать ВСУ.

"Мы не благотворительная организация, поэтому организовываем частное собрание средств в несколько этапов. Просим наших друзей родственников коллег, следовательно, выходим дальше в публичное пространство, ища людей, которые разделяют наши ценности и интересы", – рассказывает о механизме сбора средств Аннет.

А недавно они провели благотворительный концерт с участием 22 украинских и немецких музыкантов, чтобы собрать деньги на очередной автомобиль.

За короткий срок волонтеры передали украинским военным уже четыре автомобиля и еще один - на этапе приобретения.

На вопрос о количестве автомобилей, которые они намерены передать Украине, Аннет отвечает: "Столько, сколько нужно будет и столько, сколько мы сможем отправить".

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