Автомобиль Шефира обстреляли пулями, изготовленными в Венгрии, - Енин

Об этом заявил первый заместитель главы МИД Украины Евгений Енин, передает РБК-Украина.

Он отметил, что автомобиль Шефира был обстрелян пулями венгерского производства 7,62 калибра. Правоохранители пытаются установить, каким образом патроны могли попасть на территорию Украины.

"Это калибр 7,62. Такие патроны не выпускают на территории Украины, производства Венгрии. Мы стараемся установить возможные временные рамки их ввоз в Украину и потенциальных поставщиков. Не исключаем контрабандный путь их попадания в Украине", - подчеркнул Енин.

Также он добавил, что неизвестный совершал одиночные выстрелы. Всего правоохранители изъяли около 20 гильз.

"Нами изъято около 20 гильз. 12 пуль поразили автомобиль, 2 пули изъяли из тела потерпевшего. Хотел бы обратить внимание на то, что пулями пронизано фактически все тело автомобиля ... Мы уже подтвердили факт, что стрельба происходила одиночными выстрелами", - отметил он.

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