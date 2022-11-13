Автомобиль с работниками Укрзализныци подорвался на мине, - есть пострадавшие
На деоккупированной территории Херсонщины на мине подорвался автомобиль с рабочими Укрзализныци, сообщают о шестерых пострадавших
Об этом сообщает первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона "Единые новости".
"Сегодня произошел трагический инцидент, когда автомобиль со специалистами Укрзализныци, находясь на сельской дороге с шестью специалистами, подорвался на мине. К счастью, все живы", - сообщил Енин.
Замминистра внутренних дел также отчитался, что в воскресенье взрывотехники обследовали в Херсонской области около 3 гектаров территории: выявлено около 40 опасных предметов.
- В вечернем обращении от 12 ноября президент Зеленский сообщил , что сапер получил ранения во время разминирования админздания в Херсоне.
- По состоянию на 13 ноября с начала недели Силы обороны уже освободили от захватчиков 179 сел и городов более чем на 4,5 тыс. кв. км территории Херсонщины.
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