Автомобиль с нардепом Кивой остановили за нарушение ПДД. У водителя выявили поддельные документы

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.



"Сегодня, около 11 часов, на Столичном шоссе патрульные заметили транспортные средства Toyota и Mercedes, которые двигались в крайней левой полосе при двух свободных правых, чем нарушали ПДД. На требование полицейских остановиться, водители указанных авто не реагировали и продолжали движение", - говорится в сообщении.



Патрульным удалось остановить автомобили. В одном из них сидел Илья Кива.



В ходе проверки оказалось, что номерной знак на автомобиле Toyota не отвечает регистрационным документам.



Инспекторы составили на водителя Toyota 3 протокола: за невыполнение остановки по требованию полицейского (ч. 1 ст. 122-2 КУоАП), за несоответствие ДНЗ регистрационным документам на авто (ч. 7 ст. 121 КУоАП), за управление автомобилем без документов, поскольку водитель не предъявил их по требованию полицейских (ч. 1 ст. 126 КУоАП).



На водителя Mercedes инспекторы составили админматериалы за невыполнение остановки по требованию полицейского (ч. 1 ст. 122-2 КУоАП).

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Между тем Илья Кива на своей странице в Facebook опубликовал видео задержания и отрицал неправомерность своих действий. "Власть ищет любую возможность моей дискредитации и провоцирования на конфликтные действия. Сегодня они хотели подбросить мне запрещенные предметы и вещи для предстоящего уголовного расследования", - написал депутат.