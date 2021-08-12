"Автомайдан": Москаль стал адвокатом экс-главы киевского "Беркута"

Об этом сообщает "Автомайдан" в Twitter.



"Москаль сейчас является адвокатом экс-руководителя "Беркута" Владимира Александрова", - говорится в сообщении.



Там добавили, что Александров уволился из органов еще до начала Революции Достоинства, но "это не мешало ему поддерживать задержанных за расстрелы митингующих".



"Москаль после Майдана был председателем ВСК Верховной Рады, которая расследовала обстоятельства расстрелов демонстрантов в Киеве 18-20 февраля", - заявили активисты.

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