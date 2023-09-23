Автоматы, патроны, гранаты, мина и ракета: в Киевской области у работника военкомата во время обысков обнаружили целый арсенал
В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении работнику военкомата по факту незаконного обращения с оружием. Подозреваемый хранил целый арсенал оружия и боеприпасов
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.
Отмечается, что правоохранители сообщили о подозрении военнослужащему одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
По данным следствия, подозреваемый незаконно хранил оружие и боеприпасы.
Проведено 22 обыска в квартирах, хозяйственных постройках и автомобиле. Изъяты автоматы, магазины к автоматическому оружию, револьвер, нарезное и гладкое охотничье оружие, более 6500 патронов разного калибра, 35 гранат, запалы, мина, тротиловая шашка, ножи, противотанковая управляемая ракета, тепловизор и другое военное снаряжение", - говорится в сообщении.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время. В настоящее время прокуратура готовит апелляционную жалобу на указанное решение. Устанавливаются каналы поступления оружия и другие лица, причастные к указанному правонарушению.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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Полковник Территориального центра комплектования и социальной поддержки Харьковской области подозревается в подделке документов. Следствие установило, что военком предлагал потенциальным уклонистам решить вопрос организации незаконной переправки за границу.
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