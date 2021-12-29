Автомат или механика: с сегодняшнего дня в водительском удостоверении появится новая отметка

Об этом идет речь на сайте Главного сервисного центра МВД.



Отметка указывается в графе 12 водительского удостоверения в виде кода "78". При ее наличии водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии - с любой. Изменения не касаются тех водителей, которым удостоверение водителя выдали раньше.



В ведомстве отметили, что в настоящее время в украинском водительском удостоверении вместо пиктограмм (например, очков) на водительском удостоверении размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском удостоверении.



Кроме этого, теоретический экзамен, который гражданин сдает успешно в сервисном центре МВД, действителен уже не три месяца, а два года.

Напомним, 13 ноября МВД сообщило, что в декабре в водительских правах в Украине появится отметка об автоматической коробке передач.