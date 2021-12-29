Автомат или механика: с сегодняшнего дня в водительском удостоверении появится новая отметка
В среду, 29 декабря, в Украине в водительском удостоверении появилась отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач
Об этом идет речь на сайте Главного сервисного центра МВД.
Отметка указывается в графе 12 водительского удостоверения в виде кода "78". При ее наличии водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии - с любой. Изменения не касаются тех водителей, которым удостоверение водителя выдали раньше.
В ведомстве отметили, что в настоящее время в украинском водительском удостоверении вместо пиктограмм (например, очков) на водительском удостоверении размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском удостоверении.
Кроме этого, теоретический экзамен, который гражданин сдает успешно в сервисном центре МВД, действителен уже не три месяца, а два года.
- Напомним, 13 ноября МВД сообщило, что в декабре в водительских правах в Украине появится отметка об автоматической коробке передач.
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