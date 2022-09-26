АвтоКрАЗ Жеваго передал бронированный автомобиль-разминчик для ГСЧС Украины

Спасатели обезвреживают снаряды и бомбы, исследуют огромные территории на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. Эта работа не может быть эффективна без использования современной техники и оборудования.

Ко Дню работников гражданской защиты Украины (Дню спасателя) работникам ГСЧС в Полтавской области завод АвтоКрАЗ, где Константин Жеваго является крупнейшим акционером, передал бронированный автомобиль Shrek-RCV для выполнения работ по разминированию. Предприятие сделало это вместе с Благотворительным фондом Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Компании Ferrexpo. Стоимость разменывателя составляет более 16 млн. гривен.

Производитель автомобиля, украинская компания АвтоКрАЗ, создал многоцелевой бронированный автомобиль высокой проходимости, предназначенный для выполнения задач оперативной транспортировки специалистов, а также грузов, оборудования и необходимого оборудования для разминирования территорий. Автомобили этого класса зарекомендовали себя как высококачественная техника при выполнении боевых задач и имеют множество положительных отзывов как от защитников нашего государства, так и от зарубежных специалистов.

Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин выразил благодарность компании АвтоКрАЗ, которая поддерживает с первого дня наших военных и пожарных, и передает технику на Восток Украины, Харьковскую и другие области. "Спасибо за поддержку", - добавил Дмитрий Лунин.

"Сегодня Благотворительный фонд Полтавского ГОКа Компании Ferrexpo, учредителями которого являются Константин Жеваго и Виктор Лотоус, присоединился к передаче для нужд ГСЧС в Полтавской области автомобиля для разминирования территорий, который сейчас очень актуален. Мы имеем на территории Украины много боеприпасов. И именно этот автомобиль будет помогать утилизировать их наиболее безопасным способом для персонала службы", - сообщил Юрий Химич, генеральный директор Билановского ГОКа и руководитель программ корпоративной социальной ответственности Ferrexpo в Украине.

Роман Черняк, Генеральный директор ЧАО "АвтоКрАЗ" также поздравил спасателей с профессиональным праздником. "Мы всегда с вами. Мы всегда будем делать технику для вас, чтобы вы берегли свою жизнь, спасая нас, ликвидируя чрезвычайные ситуации. Берегите себя, а мы поможем", - сообщил он.

Спасатели из Полтавской области сейчас работают на многих территориях: Нежин, Харьков, Донецкая и другие области. Персонал начал привыкать к такой работе, с которой он раньше не сталкивался. И очень важно обеспечить работников соответствующей техникой высокого качества.

"Прежде всего хочу поблагодарить руководство АвтоКрАЗа и компании Феррекспо за предоставленный благотворительный взнос для ГСЧС в Полтавской обл. Данный автомобиль крайне необходим, потому что будет проведено очень много пиротехнических работ на всей территории Украины. Этот автомобиль предназначен именно для такой работы. Он бронирован, поэтому личный состав будет чувствовать себя уверенно и защищено. Этим автомобилем также можно эвакуировать население соответствующих территорий", - отметил Владимир Салогуб, начальник управления ГСЧС в Полтавской области.

Компании АвтоКрАЗ и Ferrexpo продолжают активно следить за ситуацией в Украине, изучать потребности государства и населения и оказывать поддержку там, где она больше всего нужна. Помощь социально ответственного бизнеса крайне важна для победы Украины.

Справка о Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами Украины. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатки премиумкласса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют снизить выбросы углерода и повысить производительность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. В 2021 году Группа произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатков, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатков в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, включающую сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.

Справка об АвтоКрАЗе:

— единственный производитель в Украине грузовиков, имеющий замкнутый технологический цикл производства;

- Главное предприятие группы "КрАЗ".

АвтоКрАЗ производит широкую гамму грузовых автомобилей и запасных частей к ним, а также прицепы и полуприцепы. Модельный ряд бренда "КрАЗ" насчитывает 33 базовые модели, почти 350 модификаций и более 1500 комплектаций двух-, трех- и четырехосных грузовиков с разными компоновочными решениями. Это – автомобили-самосвалы , седельные тягачи , бортовые автомобили , лесовозы и сортиментовозы , автомобильные шасси под монтаж различного спецоборудования, прицепы и полуприцепы .

Производство автомобилей КрАЗ нацелено на основные сегменты рынка: строительство, дорожное и коммунальное хозяйства, горнодобывающую и лесозаготовительную промышленность, нефтегазовый комплекс, вооруженные силы и подразделения по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Грузовики КрАЗ отвечают современным требованиям международных стандартов по экологической и дорожной безопасности. Система менеджмента качества "АвтоКрАЗ" сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта IATF 16949:2016 "Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производства автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части".

Грузовики КрАЗ известны своими мощью, надежностью и простотой в эксплуатации и ремонте более чем в 70 странах мира. На устойчивость и выносливость их проверили время и миллионы километров дорог и бездорожья, суровый климат всех континентов.