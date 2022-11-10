Об этом говорится в заявлении японской автомобилестроительной корпорации Mazda Motor.

"Компания приняла решение о передаче всей своей доли участия в ООО "Mazda Sollers Manufacturing Rus" в пользу ПАО Sollers - нашего партнера по совместному предприятию. 24 октября 2022 года мы подписали соглашение о передаче доли", - отмечается в сообщении.

Указывается. что корпорация Mazda сообщила о передаче всей доли в России предприятию Sollers за 1€.

"Компания не видит пути к возобновлению бизнеса", – добавили в заявлении.

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