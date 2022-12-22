Автокефалия УПЦ МП? У Господа нашего безупречно все – в том числе и чувство юмора
Десятилетиями они бегали за Киевским патриархатом, рассказывая, что те безблагодатные раскольники и еретики, потому что самовольно провозгласили автокефалию
На прошлом собрании духовенства Киевской епархии УПЦ МП прозвучало — и было поддержано почти большинством присутствующих — предложение провозгласить в одностороннем порядке автокефалию и провозгласить митрополита Онуфрия патриархом. Не прошло собственно потому, что против был сам Онуфрий.
Но ведь ор выше гор!
Десятилетиями они бегали за Киевским патриархатом, рассказывая, что те безблагодатные раскольники и еретики, потому что самовольно провозгласили автокефалию и Филарета патриархом
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Десятилетиями они бегали за Киевским патриархатом, рассказывая, что те безблагодатные раскольники и еретики, потому что самовольно провозгласили автокефалию и Филарета патриархом. Даже людей перекрещивали, прости Господи, что в христианстве страшный грех.
Потом они бегали уже за ПЦУ с аргументом, что те не раскаялись в том, что, когда были Киевским патриархатом, самовольно провозгласили автокефалию и Филарета патриархом.
Теперь в УПЦ МП предлагают самовольно провозгласить автокефалию и Онуфрия патриархом.
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А теперь предлагают самопроизвольно провозгласить автокефалию и Онуфрия патриархом. Ибо это, ну, ну не объединяться с ПЦУ, в которой епископы совершили непоправимый грех - самовольно провозгласили автокефалию и Филарета патриархом!
У Господа нашего безупречное все – в том числе и чувство юмора.
Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель
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