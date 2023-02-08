Есть такая штука – автоиммунные заболевания. У всех нас есть иммунная система, защищающая организм от чужаков. Как только появляется чужак (вирус, микроорганизм), она нападает на него и разрывает в клочья.

Но иногда бывает так, что система дает сбой. Она не способна определить, кто свой, а кто чужой; что важно, а что нет; что делать, а чего не делать. И начинает рвать в клочья всех подряд. Организму при этом гораздо хуже, чем от атаки чужаков, ведь иммунные клетки свои, собственные, взращенные, от них защиты нет.

Антикоррупционная инфраструктура – это такая иммунная система. Непримиримая к чужакам. Это одна из самых главных систем общества, без нее оно быстро умирает, разодранное коррупцией.

Антикоррупционная инфраструктура – это такая иммунная система. Непримиримая к чужакам. Это одна из самых главных систем общества, без нее оно быстро умирает, разодранное коррупцией.

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Похоже, у нас аутоиммунное заболевание.

Если бы иммунные клетки имели KPI, наверное, главным показателем их эффективности было бы количество убитых ими клеток. Чужих, если организм в порядке. Своих, если имеем дело с аутоиммунным заболеванием.

Автоиммунное заболевание не возникает на ровном месте. Наука изучает, как может случиться сбой системы. Но когда сбой произошел, в ход идет все: откровенные фотофейки и видеофейки, редактирование текстов и картинок задним числом, использование старых новостей, будто они произошли сейчас, подмена понятий и тому подобное. Цель оправдывает средства.

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Но это заблуждение. Ибо цель не оправдывает средства, тем более ложная цель.

Ведь люди – не клетки. У них есть свобода воли, иерархия ценностей, то есть одни ценности важнее других — например, всенародная победа важнее собственной правоты, истина важнее потери лица, значительная потеря жизней важнее значительной потери денег и тому подобное, или же наоборот.

Люди – не клетки. У них есть свобода воли, иерархия ценностей, то есть одни ценности важнее других — например, всенародная победа важнее собственной правоты, истина важнее потери лица, значительная потеря жизней важнее значительной потери денег и тому подобное, или же наоборот

Мне очень досадно, что люди, которых я считал своими друзьями и всегда поддерживал и защищал (и наверняка буду поддерживать и дальше, потому что уже понятно, куда все идет в стране), сейчас потеряли ориентиры.

Разгром министерства обороны во время войны — это хуже любых других бед. Даже за коррупцию — она у нас пока повсюду, но не забывайте, кто основной враг. Один человек может быть заменен, даже министр. Выбить одновременно ряд ключевых людей гораздо хуже. Взорвать механизмы работы целой структуры и сделать так, чтобы никто не хотел туда идти, потому что "проклятое место", а еще разорвать процесс взаимодействия с западными партнерами еще хуже. Первые атаки были успешными – значит, дальше будет, и будет интенсивнее.

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Сейчас напишут, что защищаю коррупционеров. Здесь я отвечу, что это будет определять суд после следствия. Мы знаем, что общество в целом доверяет антикоррупционным органам, поэтому должны работать именно они, но общество хочет крови немедленно.

И здесь мы подходим ко второй проблеме.

Общество в целом (а также определенная часть политиков) уже решило, что мы победили на фронте. А значит, теперь цена эксперимента не так высока, и можно попробовать.

Это очень, очень большая ошибка. Это заблуждение.

Мы не победили, и наша победа еще не гарантирована.

Общество в целом (а также определенная часть политиков) уже решило, что мы победили на фронте. А значит, теперь цена эксперимента не так высока, и можно попробовать. Это очень, очень большая ошибка. Это заблуждение

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Сто лет назад наши деды и прадеды упустили победу из рук. Не надо идти по этому пути.

В первые дни вторжения общество сплотилось, стиснуло зубы, сомкнуло ряды вокруг государства, которому никогда не доверяло, и вокруг лидеров, рейтинг которых тогда упал до безнадежно низкой отметки. Это было залогом побед.

Хотите расслабиться? Рано, очень рано.

Кстати, все (все!) чиновники военного времени будут после войны сидеть в тюрьме. Ибо они нарушили миллион правил, процедур и установок, чтобы сделать невозможное, и сделали это. Когда шли на службу, осознавали это. В иерархии ценностей победа стояла выше личной свободы.

Общество должно поставить победу выше любых других ценностей, пока она не будет получена. Если нет, то все остальное неважно. Если нет, то чиновники, общественные активисты и журналисты будут лежать на обочине в одинаковых черных мешках – потому что это было первое предназначение тех мешков.

Мы еще не выиграли.

Автоиммунное заболевание сильно снижает наши шансы на победу.

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Об авторе. Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской академии

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