Автогаз станет невыгодным, если его цена превысит 55% стоимости бензина, - Косянчук
Цену на автогаз не надо регулировать, потому что как только она превысит 55% стоимости бензина, сжиженный газ перестанет быть привлекательным для покупателей
Такую позицию озвучил Леонид Косянчук, генеральный директор торгового дома "Сан Ойл", в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"О регулировании правительством: не нужно регулировать цену на газ, он сам себя отрегулирует. Потому что если цена автогаза превысит 55% стоимости бензина, то сжиженный газ перестает быть привлекательным как альтернативное моторное топливо", - сказал Косянчук.
По его словам, в среднем ценовом сегменте цена автогаза составляет 51% стоимости бензина, в премиальных - еще больше.
"В премиальных сетях он уже подорожал более чем на 55%. Там уже 17,40 - 17,50 грн. В то же время в дискаунтерах, в среднем и низком ценовом сегменте можно купить газ даже по 14,70 - 15 грн . Средняя цена по рынку - 16,30 грн ", - отметил эксперт.
Он также назвал несколько причин роста цен на автогаз.
"Автогаз подорожал не только в Украине, но и в Европе, что может свидетельствовать об успехе в борьбе с коронавирусом. Также в Украине была аномальная жара, в таких условиях очень дорого хранить газ в больших объемах. Тем более, что в Украине недостаточно специальных станций. Поэтому местами возник ситуативный дефицит ", - сообщил Косянчук.
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