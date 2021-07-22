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Главная Экономика Автогаз станет невыгодным, если его цена превысит 55% стоимости бензина, - Косянчук

Автогаз станет невыгодным, если его цена превысит 55% стоимости бензина, - Косянчук

22 июля, 2021 четверг
07:44

Цену на автогаз не надо регулировать, потому что как только она превысит 55% стоимости бензина, сжиженный газ перестанет быть привлекательным для покупателей

Такую позицию озвучил Леонид Косянчук, генеральный директор торгового дома "Сан Ойл", в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"О регулировании правительством: не нужно регулировать цену на газ, он сам себя отрегулирует. Потому что если цена автогаза превысит 55% стоимости бензина, то сжиженный газ перестает быть привлекательным как альтернативное моторное топливо", - сказал Косянчук.

По его словам, в среднем ценовом сегменте цена автогаза составляет 51% стоимости бензина, в премиальных - еще больше.

"В премиальных сетях он уже подорожал более чем на 55%. Там уже 17,40 - 17,50 грн. В то же время в дискаунтерах, в среднем и низком ценовом сегменте можно купить газ даже по 14,70 - 15 грн . Средняя цена по рынку - 16,30 грн ", - отметил эксперт.

Он также назвал несколько причин роста цен на автогаз.

"Автогаз подорожал не только в Украине, но и в Европе, что может свидетельствовать об успехе в борьбе с коронавирусом. Также в Украине была аномальная жара, в таких условиях очень дорого хранить газ в больших объемах. Тем более, что в Украине недостаточно специальных станций. Поэтому местами возник ситуативный дефицит ", - сообщил Косянчук.

  • Средняя цена сжиженного газа 21 июля в сетях АЗС повысилась на 12 коп/л до 16,42 грн/л. Это рекордный показатель за всю историю наблюдения стоимости продукта в Украине, сообщает enkorr.ua .
  • Эксперты Консалтинговой группы "А-95" считают , что в Украине может ухудшиться качество сжиженного газа.
Energo Live з Александром Морщавкой
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