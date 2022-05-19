Автогаз подорожал за день на гривню после того, как правительство отменило регулирование цен

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", пишет enkorr.

Согласно данным группы, средняя стоимость газа на АЗС с 18 по 19 мая выросла на 90 коп. до 37,58 грн за литр.

Так, на АЗС SOCAR цена выросла на 3 грн, до 37,48 грн за литр, на ОККО и WOG автогаз поднялся в цене на 1 грн, до 37,99 грн и 38,98 грн за литр соответственно.

Также на гривню подорожал газ на KLO, "Автотранс" и BVS – до 39 грн, 38,98 грн и 38,99 грн за литр соответственно.

Кроме того, на 0,5-3,5 грн/л подорожал автогаз в сетях "БРСМ-Нефть", Chipo, "Укрнефть" и других.

При этом 19 мая Кабинет министров обнародовал постановление об отмене регулирования цен на горючее. Такое решение правительство приняло 17 мая.

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