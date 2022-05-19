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Главная Экономика Автогаз подорожал за день на гривню после того, как правительство отменило регулирование цен

Автогаз подорожал за день на гривню после того, как правительство отменило регулирование цен

19 мая, 2022 четверг
15:05
Экономика

Средняя стоимость сжиженного газа на АЗС выросла на 90 коп. до 37,58 грн за литр по состоянию на 19 мая

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", пишет enkorr.

Согласно данным группы, средняя стоимость газа на АЗС с 18 по 19 мая выросла на 90 коп. до 37,58 грн за литр.

Так, на АЗС SOCAR цена выросла на 3 грн, до 37,48 грн за литр, на ОККО и WOG автогаз поднялся в цене на 1 грн, до 37,99 грн и 38,98 грн за литр соответственно.

Также на гривню подорожал газ на KLO, "Автотранс" и BVS – до 39 грн, 38,98 грн и 38,99 грн за литр соответственно.

Кроме того, на 0,5-3,5 грн/л подорожал автогаз в сетях "БРСМ-Нефть", Chipo, "Укрнефть" и других.

При этом 19 мая Кабинет министров обнародовал постановление об отмене регулирования цен на горючее. Такое решение правительство приняло 17 мая.

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газ
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