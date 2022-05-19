Автогаз подорожал за день на гривню после того, как правительство отменило регулирование цен
Средняя стоимость сжиженного газа на АЗС выросла на 90 коп. до 37,58 грн за литр по состоянию на 19 мая
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", пишет enkorr.
Согласно данным группы, средняя стоимость газа на АЗС с 18 по 19 мая выросла на 90 коп. до 37,58 грн за литр.
Так, на АЗС SOCAR цена выросла на 3 грн, до 37,48 грн за литр, на ОККО и WOG автогаз поднялся в цене на 1 грн, до 37,99 грн и 38,98 грн за литр соответственно.
Также на гривню подорожал газ на KLO, "Автотранс" и BVS – до 39 грн, 38,98 грн и 38,99 грн за литр соответственно.
Кроме того, на 0,5-3,5 грн/л подорожал автогаз в сетях "БРСМ-Нефть", Chipo, "Укрнефть" и других.
При этом 19 мая Кабинет министров обнародовал постановление об отмене регулирования цен на горючее. Такое решение правительство приняло 17 мая.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.88Продажа 33.64
- Актуальное
- Важное