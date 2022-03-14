Автобусы и трамваи с 8:00 до 19:00: КГГА обнародовала маршруты наземного транспорта, работающие в Киеве с 14 марта

Об этом сообщила КГГА, обнародовав список актуальных маршрутов.



Автобусные маршруты, в работу которых внесены изменения:

№24 – от ул. Лаврской ст. м. "Арсенально"

№62 – от Ботанического сада до ст. м. "Арсенально"

№21 – через железнодорожную ст. "Зенит" на просп. Бандеры без заезда в ст. м. "Петровка"

№73 – от ул. Милославской до ул. Каштановой

№101 – через железнодорожную ст. "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. "Петровка"

№103 – от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко

№51 – от ст. м. "Бориспольская" к мосту Патона

№55 – от ст. м. "Бориспольская" к мосту Патона

№115 – от ул. Заслонова к мосту Патона

№114 – от ул. Милославской до пл. Дарницкой

№114К – от ул. Милославской к ж. м. Радужный

№47 – от ст. г. Нивки – до ул. Стеценко

№69 – от Дворца Спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова

№90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко

№22 – от ул. Медовой до ул. Саперно-Слободской

№91 – ул. Анны Ахматовой – пл. Дарницкая – б-р Перова – Северный мост – ст. м. "Шулявская" – Севастопольская площадь – пл. Демеевская – ст. м. "Голосеевская"

№118 – от Политехнического института до моста Патона.

Движение автобусных маршрутов №№1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 100, 104 временно не осуществляется.Остальные автобусные маршруты работают по постоянным схемам.Движение трамваев по постоянным схемам организовано на маршрутах №2, №8К, №22К, №29К, №33А.Кроме того, организовано трамвайное сообщение на участке "Подольское ТРЭД - Контрактовая площадь"Остальные трамвайные маршруты временно не работают.Наземный общественный транспорт в Киеве в условиях военного положения работает с 8:00 до 19:00 в ограниченном составе на тех маршрутах, где можно обеспечить перевозку.КГГА отмечает, что в работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены другие оперативные изменения.