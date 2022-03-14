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Автобусы и трамваи с 8:00 до 19:00: КГГА обнародовала маршруты наземного транспорта, работающие в Киеве с 14 марта
В работе наземного общественного транспорта в Киеве с 14 марта произошли изменения
Об этом сообщила КГГА, обнародовав список актуальных маршрутов.
Автобусные маршруты, в работу которых внесены изменения:
- №24 – от ул. Лаврской ст. м. "Арсенально"
- №62 – от Ботанического сада до ст. м. "Арсенально"
- №21 – через железнодорожную ст. "Зенит" на просп. Бандеры без заезда в ст. м. "Петровка"
- №73 – от ул. Милославской до ул. Каштановой
- №101 – через железнодорожную ст. "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. "Петровка"
- №103 – от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко
- №51 – от ст. м. "Бориспольская" к мосту Патона
- №55 – от ст. м. "Бориспольская" к мосту Патона
- №115 – от ул. Заслонова к мосту Патона
- №114 – от ул. Милославской до пл. Дарницкой
- №114К – от ул. Милославской к ж. м. Радужный
- №47 – от ст. г. Нивки – до ул. Стеценко
- №69 – от Дворца Спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова
- №90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко
- №22 – от ул. Медовой до ул. Саперно-Слободской
- №91 – ул. Анны Ахматовой – пл. Дарницкая – б-р Перова – Северный мост – ст. м. "Шулявская" – Севастопольская площадь – пл. Демеевская – ст. м. "Голосеевская"
- №118 – от Политехнического института до моста Патона.
Остальные автобусные маршруты работают по постоянным схемам.
Трамвайные маршруты
Движение трамваев по постоянным схемам организовано на маршрутах №2, №8К, №22К, №29К, №33А.
Кроме того, организовано трамвайное сообщение на участке "Подольское ТРЭД - Контрактовая площадь"
Остальные трамвайные маршруты временно не работают.
Движение по троллейбусным маршрутам в Киеве временно не осуществляется.
Наземный общественный транспорт в Киеве в условиях военного положения работает с 8:00 до 19:00 в ограниченном составе на тех маршрутах, где можно обеспечить перевозку.
КГГА отмечает, что в работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены другие оперативные изменения.
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