Автобусы и поезда с сиротами и пенсионерами, которых оккупанты вывозят из ОРДЛО, в опасности, - главнокомандующий ВСУ Залужный

Текст заявления размещен на официальном фейсбуке Залужного, сообщает Еспресо.TV.



"Дезинформируя общество о задержании якобы украинских ДРГ, противник раскрывает собственные планы, среди которых - минирование мостов и путей, по которым оккупационная администрация вывозит мирных жителей на территорию РФ, минирование автомобилей, жилых домов и общественных объектов. В особой опасности находятся автобусы и поезда с детьми-сиротами и пожилыми людьми, которых вывозят по известным и запланированным ими графикам и маршрутам. В очередной раз подчеркиваем, что Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе", - написал Валерий Залужный.



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Также главнокомандующий отмечает, что "противник использует принудительный вывоз мирного населения, прежде всего женщин и детей, для реализации своих кровавых провокаций".



"Обнародуя преступные намерения агрессора, мы пытаемся сломать эти сценарии. Ведь наша главная задача - сохранить жизнь сограждан с обеих сторон линии столкновения", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.



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