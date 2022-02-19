Автобусы и поезда с сиротами и пенсионерами, которых оккупанты вывозят из ОРДЛО, в опасности, - главнокомандующий ВСУ Залужный
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный вечером в субботу, 19 февраля 2022 года, сделал официальное заявление о возможных провокациях со стороны российских оккупантов во время так называемой эвакуации жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей
Текст заявления размещен на официальном фейсбуке Залужного, сообщает Еспресо.TV.
"Дезинформируя общество о задержании якобы украинских ДРГ, противник раскрывает собственные планы, среди которых - минирование мостов и путей, по которым оккупационная администрация вывозит мирных жителей на территорию РФ, минирование автомобилей, жилых домов и общественных объектов. В особой опасности находятся автобусы и поезда с детьми-сиротами и пожилыми людьми, которых вывозят по известным и запланированным ими графикам и маршрутам. В очередной раз подчеркиваем, что Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе", - написал Валерий Залужный.
Читайте также: В Донецк прибыли вагнеровцы. Будут взрывать жилые дома, - украинская разведка
Также главнокомандующий отмечает, что "противник использует принудительный вывоз мирного населения, прежде всего женщин и детей, для реализации своих кровавых провокаций".
"Обнародуя преступные намерения агрессора, мы пытаемся сломать эти сценарии. Ведь наша главная задача - сохранить жизнь сограждан с обеих сторон линии столкновения", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.23
Покупка 28.23Продажа 28.61
-
EUR
Покупка 32.01Продажа 32.57
- Актуальное
- Важное