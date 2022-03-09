Автобус с эвакуированными людьми попал в аварию в Черкасской области
В Черкасской области автобус, эвакуировавший детей и взрослых, попал в ДТП
Об этом сообщает полиция Черкасщины.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия в Городище. Известно о пяти травмированных.
"Сегодня, 9 марта, около 20:00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на автодороге в Городище произошло дорожно-транспортное происшествие с эвакуационным автобусом", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что автобус перевозил взрослых и детей. В результате дорожно-транспортного происшествия травмировались пятеро взрослых, которые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, медики и спасатели. Движение транспорта ограничено до устранения последствий ДТП.
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