Автобус с эвакуированными людьми попал в аварию в Черкасской области

Об этом сообщает полиция Черкасщины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия в Городище. Известно о пяти травмированных.

"Сегодня, 9 марта, около 20:00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на автодороге в Городище произошло дорожно-транспортное происшествие с эвакуационным автобусом", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что автобус перевозил взрослых и детей. В результате дорожно-транспортного происшествия травмировались пятеро взрослых, которые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, медики и спасатели. Движение транспорта ограничено до устранения последствий ДТП.



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