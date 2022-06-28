Автобус госпитальеров попал в ДТП: многие медики пострадали, одна - погибла

Об этом сообщила командир батальона, народный депутат Яна Зинкевич.

В результате ДТП погибла волонтер, которая жила в Австрии, но вернулась в Украину спасать раненых.

"Наш экипаж автобуса Кракен попал в страшное ДТП. Столкнулся с военным КрАЗом. Наше солнышко Австрийка, после 30 минут борьбы за жизнь, к сожалению, умерла. Она получила повреждение головы, несовместимое с жизнью. Последние годы она жила с семьей в Австрии, но по зову сердца вернулась в Украину, чтобы спасать раненых, и за последние дни оказала помощь десяткам раненых!" – написала Яна Зинкевич.

Остальные члены экипажа имеют ранения разной степени тяжести и находятся в больницах.

"Наш травматолог Коринф, гражданин Греции, но в душе украинец, получил сложную травму руки, в результате чего его правая кисть ампутирована и он уже не сможет работать по своей специальности. Анастезиолог Катя получила тяжелые повреждения ног. Это был первый день ее ротации. Анастезист Док , нейрохирург Юзик и водитель Алекс получили травмы средней степени.

По ее словам, микроавтобус госпитальеров столкнулся с военным КрАЗом, у которого пробилось колесо. Грузовик стоял наполовину на дороге без осветительных знаков.

Напомним, лидер партии "Демократическая Сокира" Юрий Гудыменко, который служит сапером в ВСУ, ранен в ногу и руку.

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