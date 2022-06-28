Автобус госпитальеров попал в ДТП: многие медики пострадали, одна - погибла
Автобус медицинского батальона "Госпитальеры" столкнулся с военным грузовиком. Есть раненые и погибшие
Об этом сообщила командир батальона, народный депутат Яна Зинкевич.
В результате ДТП погибла волонтер, которая жила в Австрии, но вернулась в Украину спасать раненых.
"Наш экипаж автобуса Кракен попал в страшное ДТП. Столкнулся с военным КрАЗом. Наше солнышко Австрийка, после 30 минут борьбы за жизнь, к сожалению, умерла. Она получила повреждение головы, несовместимое с жизнью. Последние годы она жила с семьей в Австрии, но по зову сердца вернулась в Украину, чтобы спасать раненых, и за последние дни оказала помощь десяткам раненых!" – написала Яна Зинкевич.
Остальные члены экипажа имеют ранения разной степени тяжести и находятся в больницах.
"Наш травматолог Коринф, гражданин Греции, но в душе украинец, получил сложную травму руки, в результате чего его правая кисть ампутирована и он уже не сможет работать по своей специальности. Анастезиолог Катя получила тяжелые повреждения ног. Это был первый день ее ротации. Анастезист Док , нейрохирург Юзик и водитель Алекс получили травмы средней степени.
По ее словам, микроавтобус госпитальеров столкнулся с военным КрАЗом, у которого пробилось колесо. Грузовик стоял наполовину на дороге без осветительных знаков.
- Напомним, лидер партии "Демократическая Сокира" Юрий Гудыменко, который служит сапером в ВСУ, ранен в ногу и руку.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.21
Покупка 34.21Продажа 35.13
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.09
- Актуальное
- Важное