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OPINION

Автобаном в Европу, или Слон на Земплине

Якуб Логинов
2 апреля, 2023 воскресенье
18:01
Мнение

Земплин — это регион на востоке Словакии к востоку от Кошиц, у украинской границы

Один из самых бедных регионов ЕС, тогда как регион Братиславы намного более богатый, чем в среднем по Евросоюзу. Для большинства словаков Земплин является символом конца света, словаки относятся к Земплину, как львовяне к Бессарабии. О периферийности этого региона вышла интересная книга словацкого репортера Андрея Бана "Слон на Земплине", которая настолько хорошо описывает реалии словацко-украинского приграничья, что ее перевели на польский язык и издали в Польше.

Региональные диспропорции — это одна из самых больших проблем Словакии

Региональные диспропорции – это одна из самых больших проблем Словакии. Очень богатый запад страны с автобанами, близостью Вены, европейским уровнем жизни. Вполне зажиточная и развитая Кошице, "вторая столица", которую можно назвать "словацким Львовом". И депрессивные регионы восточнее Кошиц, настолько, что большие возможности карьеры и развития бывают в соседнем Ужгороде, чем в малых городах и селах словацкого Земплина.

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Практически все в Словакии знают причину экономического и социального упадка Землина и что могло бы эту ситуацию изменить. Причина – это отсутствие транспортных сообщений Земплина с миром. А рецепт – строительство автобана Кошице-Ужгород и развитие трансграничного сотрудничества Земплина с соседней Украиной и Польшей.

Словакия планирует свою сеть автобанов с начала независимости в 1993 году, а самым важным является автобан D1 от австрийской до украинской границы. Однако словаки знают его как автобан Братислава – Кошице. Каждое новое правительство, начиная с первого правительства Владимира Мечиара, обещает окончание автобана Братислава — Кошице до конца своей каденции и ни одному это еще не вышло. Большая часть уже открыта, однако есть участки (например, туннель Вишновое возле Жилины), где есть настолько много проблем, что окончание автобана в Кошице планируют уже после 2030 года.

Каждое новое правительство, начиная с первого правительства Владимира Мечиара, обещает окончание автобана Братислава — Кошице до конца своей каденции и ни одному это еще не получилось.

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В Словакии мало кто помнит, что автобан D1 не Братислава — Кошице, но Братислава — Ужгород. Отрезок Кошице — Ужгород уже давно обозначили на картах, его с технической точки зрения легче всего построить, потому что лежит на низине. В то время как отрезки Кошице - Попрад - Жилина - в горах. Однако еще недавно о строительстве автобана к востоку от Кошиц никто даже не мечтал. Вплоть до войны, радикально изменившей значение Земплина и Закарпатья, вдруг ставших стратегически важными для всей Европы, а возможно, и мира.

Путин достиг очередного "успеха" - Закарпатье наконец-то получит сообщение автобаном с Братиславой, Веной и Прагой, а не только с Будапештом

Как информирует Национальное автомагистральное общество Словакии, после 24 февраля 2022 года была достигнута договоренность с Украиной относительно точки, в которой автобан пересечет границу. Это произойдет в южной части Ужгорода. Словаки будут строить автобан, начиная с украинской границы в западном направлении. Уже через несколько лет будет готов первый отрезок Ужгород – Михаловце.

Путин достиг очередного "успеха" - Закарпатье наконец-то получит сообщение автобаном с Братиславой, Веной и Прагой, а не только с Будапештом. А Земплин благодаря сотрудничеству с Украиной наконец-то получит шанс на развитие.

Специально для Еспресо

Об авторе. Якуб Логинов, журналист из Братиславы

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