Авто, станции Starlink и дроны: что Parimatch передал ВСУ на фронт в ноябре
Работая в режиме технологического усиления Украины с первых дней полномасштабной войны бренд Parimatch на системной основе поддерживает ВСУ десятый месяц подряд. В ноябре компания обеспечила украинскую армию разносторонней помощью на сумму 16 миллионов гривен
Украинские защитники в самых горячих точках фронта получили 20 скоростных и вездеходных автомобилей, 10 станций спутниковой интернет-связи Starlink, спутниковые телефоны, тепловизоры, дроны и важные для БПЛА запчасти.
Учитывая сложные погодные условия и, как следствие, дополнительные испытания для украинских военных, компания также передала на передовую 170 буржуек, 31 электрогенератор и зарядные станции. И вдобавок – утепленную одежду и важные элементы военной амуниции.
“Какие бы сложные последствия от ракетного террора гражданские и инфраструктурные объекты не испытывали, украинское общество и бизнес были, есть и будут надежным тылом для своих защитников. Мы не только продолжим находить нужные нашей армии технологии и снабжать ее всем необходимым. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы приумножать и масштабировать эту помощь”, – подчеркнула Наталья Гилевич, CEO Parimatch Ukraine.
С начала полномасштабного вторжения Parimatch предоставил более 296 млн гривен на помощь Украине, основная часть – на ВСУ.
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