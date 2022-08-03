"Авто очень крутое": нацгвардейцы показали, как тестируют мобильные багги VOLS от столичных волонтеров
Гвардейцы Северного объединения Национальной гвардии показали, как тестируют мобильные багги VOLS, которые собственноручно собрали и передали им столичные волонтеры
Видео "тест-драйва" было опубликовано на facebook-странице Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины.
Багги VOLS – это небольшие, но маневренные вездеходы, выполняющие задачи легкой военной техники и помогающие повысить мобильность, позволяющие сократить потери личного состава и обеспечить серьезное преимущество защитникам Украины. Они подходят и для штурма, и для защиты, а также являются лучшим выбором для снайперов и медиков, отмечают гвардейцы.
Бензобак уникальной формы и небольшой двигатель обеспечивают для этих автомобилей более 500 километров без дозаправки. Кроме того, в них специально оборудована раскладная секция, которую можно использовать для эвакуации раненых бойцов или для перевозки необходимого снаряжения и боекомплекта.
"Авто очень практичное, оно крутое. Мы теперь с легкостью в любую погоду сможем доставлять боеприпасы, продовольствие. Наши ребята не останутся без поддержки. Спасибо за это авто, все будет Украина! За нами победа", – говорят нацгвардейцы.
Справочно. Багги VOLS разработал предприниматель из Буковины Владимир Садык после полномасштабного российского вторжения в Украину, чтобы удовлетворить потребности Вооруженных Сил Украины в быстрых и маневровых транспортных средствах, позволяющих вести разведку и оперативно наносить удары по противнику. Багги собирают из запчастей к автомобилям ВАЗ, поэтому он имеет низкую себестоимость, а также прост в обслуживании и ремонте.
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