Видео "тест-драйва" было опубликовано на facebook-странице Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины.

Багги VOLS – это небольшие, но маневренные вездеходы, выполняющие задачи легкой военной техники и помогающие повысить мобильность, позволяющие сократить потери личного состава и обеспечить серьезное преимущество защитникам Украины. Они подходят и для штурма, и для защиты, а также являются лучшим выбором для снайперов и медиков, отмечают гвардейцы.

Бензобак уникальной формы и небольшой двигатель обеспечивают для этих автомобилей более 500 километров без дозаправки. Кроме того, в них специально оборудована раскладная секция, которую можно использовать для эвакуации раненых бойцов или для перевозки необходимого снаряжения и боекомплекта.

"Авто очень практичное, оно крутое. Мы теперь с легкостью в любую погоду сможем доставлять боеприпасы, продовольствие. Наши ребята не останутся без поддержки. Спасибо за это авто, все будет Украина! За нами победа", – говорят нацгвардейцы.

Справочно. Багги VOLS разработал предприниматель из Буковины Владимир Садык после полномасштабного российского вторжения в Украину, чтобы удовлетворить потребности Вооруженных Сил Украины в быстрых и маневровых транспортных средствах, позволяющих вести разведку и оперативно наносить удары по противнику. Багги собирают из запчастей к автомобилям ВАЗ, поэтому он имеет низкую себестоимость, а также прост в обслуживании и ремонте.

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