Авто можно будет растаможить через "Дию", - правительство

Об этом сообщает Суспильне .

"Данный пункт проработан, был к нему ряд замечаний. Мы договорились его доработать в течение трех дней с нормами относительно отложения времени вступления отдельных пунктов постановления до момента принятия и введения в действие законодательства", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Постановление предусматривает осуществление таможенного оформления автомобилей с использованием мобильного приложения "Дия".

"Мы планируем сделать возможным растаможивание транспортного средства через " Дию ". Постановление даст старт реализации такого экспериментального проекта. Это возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершение таможенного оформления авто в автоматическом режиме", - пояснил глава Кабмина.

По его словам, оплатить сбор можно будет онлайн.