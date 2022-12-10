Австрийский журнал объявил Зеленского "Человеком года"

Об этом сообщили на сайте издания .

Стало известно, что в статье под названием "Владимир Зеленский: человек, всколыхнувший свободный мир" отмечается, что в этом году "Человеком года" (Mensch des Jahres) был избран президент Украины Владимир Зеленский. При этом указывается, что Зеленский воспринимается в мире "не только как представитель Украины, которая подвергается нападению со стороны России, но и как человек Запада".

"Каждый, кто считает себя частью Запада в мыслях, идеологически и в реальности – а это касается как Австрийской Республики, так и журнала новостей Profil, – приходит к неизбежному выводу: Зеленский – это наш человек. И это не связано с нехваткой оригинальности, когда британская газета Financial Times, американский журнал Time, а теперь и журнал Profil считают одно и то же лицо наиболее важным и влиятельным в этом году", - говорится в материале.

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В частности, издание Profil указывает на то, что Зеленский после полномасштабного российского вторжения в Украину решил не покидать свою страну и не сдаваться, отдав приказ украинской армии оказывать сопротивление.

"Этим поступком храбрости он заслуживает уважения", - отмечается в статье.

При этом президенту Украины удалось убедить союзников на Западе помочь Украине и сохранить эту поддержку.

"Он снова и снова предупреждает, что нападение Путина на Украину является фактически нападением на свободный мир и поэтому он должен стать на сторону Украины. Владимиру Зеленскому совсем не трудно ссылаться на западные ценности в борьбе с Путиным, и все понимают, что он имеет в виду. Это борьба за свободу и демократическое самоопределение", - говорится в материале.

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Журнал отмечает, что Зеленскому также удалось инициировать "поворот Запада", включая НАТО, и поиск им своего смысла существования.

Влияние Владимира Зеленского на судьбу Украины и Запада в этом году делает его, по мнению редакции, "Человеком года".

Напомним, ранее американский журнал Time назвал Владимира Зеленского и "дух Украины" символом 2022 года.

8 декабря стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы в 2022 году по версии американского издания Politico, а диктатора Владимира Путина признали "неудачником года".

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