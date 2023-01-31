Австрийский парламент поддержал формулу мира Зеленского

Об этом информирует Укринформ .

"Национальный совет постановляет… призвать федеральное правительство, в частности, федерального министра по европейским делам, и в дальнейшем решительно выступать за немедленное прекращение российских атак и безотлагательный и полный вывод российских войск с территории Украины, а также полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, как и за уважение РФ основополагающих норм международного права и Устава ООН", - говорится в постановлении поддержки Украины против российской агрессии, принятом на заседании сегодня.

Парламент призвал правительство и главу МИД поддерживать двусторонние и все инициативы, в частности в рамках Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые могут вести к деэскалации войны и началу мирных переговоров между Россией и Украиной с учетом разработанной формулы Зеленского из 10 пунктов.

Кроме того, австрийское правительство заявило о необходимости продолжить гуманитарную помощь Украине.

В предложении по постановлению напоминается, что Национальный совет 24 февраля 2022 года осудил войну РФ против Украины как нарушение международного права и территориальной целостности страны.

Также отмечено, что Австрия поддержала девять пакетов санкций ЕС против страны-спонсора терроризма и Беларуси. Упомянули и более 40 тыс. военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных рашистами.

"Продолжение единой и последовательной позиции ЕС против российской агрессии и полная поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины чрезвычайно важны в этом контексте. Эта агрессия РФ против Украины является наибольшей угрозой миру во всем мире и, в частности, европейской архитектуре безопасности, а также демократическим ценностям в Европе", - отмечается в предложении.

20 ноября 2022 года Владимир Зеленский призвал страны выбрать хотя бы один элемент из формулы мира, который каждая может помочь реализовать Украине.

Австрия выступает за прекращение войны РФ против Украины путем переговоров и считает "интересной" предложенную Украиной формулу мира.

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