Австрийский парламент поддержал формулу мира Зеленского
Парламент Австрии призвал федеральное правительство поддержать вывод войск РФ из Украины и установление мира с учетом разработанной формулы Зеленского
Об этом информирует Укринформ .
"Национальный совет постановляет… призвать федеральное правительство, в частности, федерального министра по европейским делам, и в дальнейшем решительно выступать за немедленное прекращение российских атак и безотлагательный и полный вывод российских войск с территории Украины, а также полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, как и за уважение РФ основополагающих норм международного права и Устава ООН", - говорится в постановлении поддержки Украины против российской агрессии, принятом на заседании сегодня.
Кроме того, австрийское правительство заявило о необходимости продолжить гуманитарную помощь Украине.
В предложении по постановлению напоминается, что Национальный совет 24 февраля 2022 года осудил войну РФ против Украины как нарушение международного права и территориальной целостности страны.
Также отмечено, что Австрия поддержала девять пакетов санкций ЕС против страны-спонсора терроризма и Беларуси. Упомянули и более 40 тыс. военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных рашистами.
"Продолжение единой и последовательной позиции ЕС против российской агрессии и полная поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины чрезвычайно важны в этом контексте. Эта агрессия РФ против Украины является наибольшей угрозой миру во всем мире и, в частности, европейской архитектуре безопасности, а также демократическим ценностям в Европе", - отмечается в предложении.
- 20 ноября 2022 года Владимир Зеленский призвал страны выбрать хотя бы один элемент из формулы мира, который каждая может помочь реализовать Украине.
- Австрия выступает за прекращение войны РФ против Украины путем переговоров и считает "интересной" предложенную Украиной формулу мира.
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