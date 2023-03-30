Австрийские депутаты пророссийской ультраправой партии вышли из зала во время видеообращения Зеленского
30 марта законодатели из пророссийской ультраправой партии "Свобода" вышли из нижней палаты парламента Австрии во время выступления украинского президента Владимира Зеленского
Об этом информирует The Guardian .
"Зеленский обратился в палату по видеосвязи, поблагодарив Австрию за гуманитарную помощь и помощь в таких проектах, как разминирование", - пишет ведомство.
Австрия подчеркнула, что позиция нейтралитета не позволяет ей вмешательства в конфликты, поэтому не может посылать военное вооружение в борьбе с РФ.
Партия свободы (FPO) за несколько дней до обращения президента Украины Владимира Зеленского предупредила, что проведет протест. Ее законодатели присутствовали в начале выступления, а затем удалились.
Вышедшие из палаты депутаты оставили на столах таблички "пространство нейтралитета" и "пространство мира".
"Грустно, что FPO является единственной партией в парламенте, которая серьезно относится к нашему постоянному нейтралитету, тем самым также отстаивая мир", - заявил лидер FPO Герберт Кикль во вторник.
Из пяти партий в парламенте она имеет третье по численности количество депутатов.
Перед выступлением Зеленского президент Национального совета Австрии Вольфганг Соботка подчеркнул, что страна нейтральна в военном плане, но не в политическом, поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.
"Политическая, финансовая и гуманитарная поддержка Украины имеет большое значение для австрийцев. Официальная Австрия нейтральна в военном плане, но не в политическом. Она заняла четкую позицию относительно этого конфликта в пользу суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, а также чтобы украинцы и дальше могли самостоятельно решать свое политическое будущее", – говорит спикер.
Австрия выразила солидарность и поддержку Украине, которая уже больше года является объектом жестокой российской агрессии.
- "Не может быть решения об Украине без Украины", – заявил 6 марта глава МИД Австрии об условиях мира с РФ.
- Австрия стала 33-м государством, которое присоединилось к созданию спецтрибунала для РФ за войну против Украины.
- Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил , что Россия всегда будет оставаться для Европы важной и разорвать с ней все отношения не получится.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.44
Покупка 37.44Продажа 38.3
-
EUR
Покупка 40.29Продажа 41.16
- Актуальное
- Важное