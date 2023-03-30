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Обновлено

Австрийские депутаты пророссийской ультраправой партии вышли из зала во время видеообращения Зеленского

30 мартa, 2023 четверг
14:05
Мир

30 марта законодатели из пророссийской ультраправой партии "Свобода" вышли из нижней палаты парламента Австрии во время выступления украинского президента Владимира Зеленского

Об этом информирует The Guardian .

"Зеленский обратился в палату по видеосвязи, поблагодарив Австрию за гуманитарную помощь и помощь в таких проектах, как разминирование", - пишет ведомство.

Австрия подчеркнула, что позиция нейтралитета не позволяет ей вмешательства в конфликты, поэтому не может посылать военное вооружение в борьбе с РФ.

Партия свободы (FPO) за несколько дней до обращения президента Украины Владимира Зеленского предупредила, что проведет протест. Ее законодатели присутствовали в начале выступления, а затем удалились.

Вышедшие из палаты депутаты оставили на столах таблички "пространство нейтралитета" и "пространство мира".

"Грустно, что FPO является единственной партией в парламенте, которая серьезно относится к нашему постоянному нейтралитету, тем самым также отстаивая мир", - заявил лидер FPO Герберт Кикль во вторник.

Из пяти партий в парламенте она имеет третье по численности количество депутатов.

Перед выступлением Зеленского президент Национального совета Австрии Вольфганг Соботка подчеркнул, что страна нейтральна в военном плане, но не в политическом, поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.

"Политическая, финансовая и гуманитарная поддержка Украины имеет большое значение для австрийцев. Официальная Австрия нейтральна в военном плане, но не в политическом. Она заняла четкую позицию относительно этого конфликта в пользу суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, а также чтобы украинцы и дальше могли самостоятельно решать свое политическое будущее", – говорит спикер.

Австрия выразила солидарность и поддержку Украине, которая уже больше года является объектом жестокой российской агрессии.

"Своей агрессивной войной против Украины РФ совершает вопиющее нарушение международного права и ставит под сомнение всю глобальную архитектуру безопасности. В этой войне Украина защищает не только свою страну и свое существование, но и отстаивает европейские ценности. Именно поэтому мы поддерживаем ее на пути в Европу" , - добавил президент Национального совета и отметил необходимость привлечения к ответственности всех виновных в преступлениях.
  • "Не может быть решения об Украине без Украины", – заявил 6 марта глава МИД Австрии об условиях мира с РФ.
  • Австрия стала 33-м государством, которое присоединилось к созданию спецтрибунала для РФ за войну против Украины.
  • Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил , что Россия всегда будет оставаться для Европы важной и разорвать с ней все отношения не получится.

Россия
Президент Украины
Австрия
война с Россией
Владимир Зеленский
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