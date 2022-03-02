Австрийская нефтегазовая компания отказалась от миллиардного проекта в Сибири
Австрийская нефтегазовая компания OMV отказалась от проекта по разработке двух участков ачимовских отложений Уренгойского месторождения в Западной Сибири
Об этом сообщают на сайте компании.
Известно, что отказаться от проекта в компании было решено 1 марта.
"Исполнительный совет OMV принял решение не продолжать переговоры с Газпромом о потенциальном приобретении доли в размере 24,98% в разработке фазы 4A/5A Ачимова на Уренгойском газоконденсатном месторождении и расторгнуть Основной договор купли-продажи от 3 октября 2018 года", - говорится в сообщении.
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