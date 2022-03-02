Австрийская нефтегазовая компания отказалась от миллиардного проекта в Сибири

Об этом сообщают на сайте компании.



Известно, что отказаться от проекта в компании было решено 1 марта.



"Исполнительный совет OMV принял решение не продолжать переговоры с Газпромом о потенциальном приобретении доли в размере 24,98% в разработке фазы 4A/5A Ачимова на Уренгойском газоконденсатном месторождении и расторгнуть Основной договор купли-продажи от 3 октября 2018 года", - говорится в сообщении.

Напомним, компания Apple остановила продажи всех продуктов в Российской Федерации и ограничила Apple Pay и другие услуги после вторжения РФ в Украину.

Также ранее сообщалось, что Google выделил $15 млн в помощь Украине и отключил некоторые функции Maps.

Добавим, швейцарская компания Nord Stream 2 AG, владеющая российским газопроводом "Северный поток-2", объявила о неплатежеспособности и уволила уже более 140 работников.