Австрия заморозила финансовые активы России почти на €2 млрд
Австрия поддерживает санкции ЕС и США против России и заморозила около 2 миллиардов евро финансовых активов страны-агрессора
Об этом в твиттер сообщил министр финансов Австрии Магнус Бруннер.
"Сегодня я принял в Вене заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и отмыванием денег Брайана Нельсона", - говорится в сообщении.
Министр отметил, что эта встреча является особенной. Во время войны РФ против Украины стратегические отношения между ЕС и США имеют большое значение.
"Эффективное применение санкций против России в интересах Австрии, Европы и США. Мы поддерживаем санкции Запада против агрессора и заморозили около 2 миллиардов евро финансовых активов с начала войны", - добавил Бруннер.
- Напомним, 11 апреля в Австрии заявили, что арестуют Путина в случае его приезда.
- 15 апреля стало известно, что Австрия будет поддерживать Украину и Молдову на их пути в Евросоюз всеми возможными способами.
- Австрия также помогает Украине с разминированием территорий в рамках программы поддержки для Украины от ОБСЕ.
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