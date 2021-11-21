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Австрия закрыла въезд для иностранных туристов

21 ноября, 2021 воскресенье
21:01
Мир

С понедельника, 22 ноября, Австрия закрывает въезд для иностранных туристов из-за объявленного в стране локдауна

Об этом сообщает посольство Украины в Австрии в Facebook.

Отмечается, что из-за введенного на территории Австрии локдауна с 22 ноября поездки в страну с туристической целью будут невозможны.

"Начиная с 22 ноября 2021 года на территории Австрии действует общегосударственный карантин для всех категорий граждан. Из-за закрытия гостиниц, хостелов, торговых центров, кафе и ресторанов поездки в Австрию с туристической целью невозможны", - напомнили в посольстве.

В дипломатическом представительстве отметили, что украинцы могут въехать в Австрию, если имеют уважительные причины – посещение родственников, лечение, семейные обстоятельства, служебные поездки.

Для таких лиц въезд без регистрации и без карантина возможен с сертификатом о полной вакцинации одной из признанных в стране вакцин, если последняя вакцинация, необходимая для полной иммунизации, была сделана более чем за 14 дней до въезда. Сертификат о вакцинации считается действительным девять месяцев после последней дозы вакцинации.

Также можно въехать без карантина с подтверждением о выздоровлении после заболевания COVID-19 - медицинской или официальной справкой о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней.

В украинском посольстве отметили, что сертификаты вакцинации или выздоровления в приложении "Дия", бумажные сертификаты с портала "Действие" с QR-кодом и бумажные свидетельства от семейного врача признаются австрийской стороной, однако они должны быть оформлены исключительно на английском или немецком языке с указанием количества произведенных доз и типа вакцины.

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Австрия
Коронавирус
COVID-19
локдаун
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