Австрия закончила вакцинацию почти половины населения от COVID-19

Об этом свидетельствуют данные МОЗ Австрии.

В стране первую прививку сделало 63,5% населения, которое может быть вакцинировано (старше 12 лет).

Более 3,7 млн австрийцев завершили, что составляет почти 47% населения, которое может вакцинироваться.

11 июля в стране прививали 50 тыс. человек.