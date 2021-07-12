Австрия закончила вакцинацию почти половины населения от COVID-19
Первую прививку от коронавируса в Австрии получили более 5 млн жителей Австрии (население 8,9 млн человек)
Об этом свидетельствуют данные МОЗ Австрии.
В стране первую прививку сделало 63,5% населения, которое может быть вакцинировано (старше 12 лет).
Более 3,7 млн австрийцев завершили, что составляет почти 47% населения, которое может вакцинироваться.
11 июля в стране прививали 50 тыс. человек.
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