Австрия вызвала посла России из-за обстрела Грозы
МИД Австрии вызвал посла РФ Дмитрия Любинского в связи с ракетным ударом по кафе в селе Гроза на Харьковщине, в результате чего погибли 52 человека
Об этом австрийское внешнеполитическое ведомство сообщило на своей странице в соцсети X.
"Посол России в Вене был только что вызван из-за вчерашнего ужасного ракетного обстрела села в Харьковской области, который унес десятки невинных жизней. Атаки на гражданское население являются военным преступлением. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.
- 5 октября Россия обстреляла село Гроза Харьковской области, в результате чего погибли 52 человека . оккупанты ударили по кафе, где в то время проходил поминальный обед.
- ООН направила группу для расследования удара России по Грозе.
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