Австрия вызвала посла России из-за обстрела Грозы

Об этом австрийское внешнеполитическое ведомство сообщило на своей странице в соцсети X.

"Посол России в Вене был только что вызван из-за вчерашнего ужасного ракетного обстрела села в Харьковской области, который унес десятки невинных жизней. Атаки на гражданское население являются военным преступлением. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.