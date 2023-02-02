Австрия высылает четырех российских дипломатов
Министерство иностранных дел Австрии сообщило об объявлении персонами нон грата четырех российских дипломатов
Об этом говорится в заявлении МИД Австрии.
"Четверо российских дипломатов должны покинуть территорию Республики Австрия не позже, чем через неделю, то есть до конца суток 8 февраля 2023 года", - говорится в тексте пресс-службы.
Так, отмечается, что вышлют двух дипломатов российского посольства "совершавших действия, несовместимые с их дипломатическим статусом, а потому в соответствии со статьей 9 Венской конвенции объявленных персонами нон грата". Также вынуждены покинуть Австрию два дипломата из постоянного представительства России при ООН.
- Напомним, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил , что все европейские страны могли бы выслать российских послов, как это сделали страны Балтии, поскольку они уже не дипломаты, а пропагандисты военных преступлений и террора.
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