Австрия высылает четырех российских дипломатов

Об этом заявила спикер главы МИД Австрии, сообщает Reuters.



"Четыре человека действовали противоречащим их дипломатическому статусу образом", - сказала спикер Александера Шалленберга, не добавляя деталей.



Отмечается, что эта фраза обычно используется для обозначения шпионажа. В отличие от других стран ЕС представитель МИД Австрии не сказала, что этот шаг связан с вторжением России в Украину.



По ее словам, трое дипломатов, работающих в российском посольстве, и один из Зальцбурга должны покинуть Австрию до вторника, 12 апреля.



Хотя некоторые страны ЕС выслали десятки российских дипломатов, Австрия объявляет "персонами нон-грата" лишь небольшую часть российских дипломатов на своей территории. Страна имеет очень большой контингент дипломатов из РФ, поскольку в Вене находится Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и центр ООН.



Поэтому крупные страны, включая Россию, имеют трех послов в Вене – по одному в Австрии и по одному в организациях ООН и ОБСЕ.



МИД Австрии насчитывает 65 дипломатов, работающих в российском посольстве. Это не включает десятки других, работающих в миссиях при ООН в Вене и ОБСЕ.

В ответ на зверства россиян в Буче МИД Германии принял решение выслать из страны 40 сотрудников российского посольства в Берлине. Впоследствии министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что из страны будут высланы 30 российских дипломатов.

В другие страны присоединились Швеция и Дания и заявили, что высылают российских дипломатов в связи с вторжением РФ в Украину. Также стало известно о сокращении количества российских дипломатов в Латвии и Эстонии.

Позже министерство иностранных дел Словении объявило о решении сократить штат представительства РФ в Любляне.

7 апреля МИД Хорватии анонсировал высылку из страны ряда российских дипломатов.