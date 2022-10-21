Австрия выступила за передачу Украине российских активов в судебном порядке
Решение о передаче замороженных российских активов для помощи Украине должно быть принято в судебном порядке, вопрос также обсуждается на уровне министров юстиции Евросоюза
Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
"Австрия занимает однозначную правовую позицию. Одно дело – конфискация, другое – применение конфискованных активов", – сказал канцлер.
По его словам, для этого требуется решение суда в той или иной форме.
"Европа обязана соблюдать принцип права верховенства. В Совете министров юстиции обсуждается, как решить вопрос", - добавил Нехаммер.
- 12 июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что в ЕС заморозили российские активы на 13,8 млрд евро. Рейндерс отметил, что 12 млрд евро заморозили 5 стран ЕС, но не назвал их.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.94
Покупка 39.94Продажа 40.69
-
EUR
Покупка 38.27Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное