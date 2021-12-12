Австрия вышла из общенационального локдауна

Об этом сообщает Bloomberg.

В Австрии 12 декабря завершается срок действия общенационального локдауна, введенного властями страны 22 ноября на три недели. С воскресенья вакцинированные и переболевшие жители могут снова посещать музеи, театры и развлекательные мероприятия. А в понедельник, 13 декабря, им станут доступны для посещения и все магазины страны.

Невакцинированные граждане по-прежнему должны соблюдать все ограничения, введенные для них еще 15 ноября. Они могут выходить из дома только для того, чтобы отправиться на работу или для похода в продовольственный магазин.

В то же время федеральные власти оставили за регионами право самостоятельно регулировать уровень коронавирусных ограничений.