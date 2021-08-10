Австрия выразила протест Беларуси из-за задержания своих журналистов в Минске

Об этом рассказывает ABC.

Представитель МИД Австрии подтвердил задержание белорусскими силовиками корреспондента и оператора телерадиокомпании ORF.



Корреспондента ORF Каролу Шнайдер и ее оператора задержали в понедельник в Минске, столице Беларуси, и доставили в отделение полиции.



Вещатель со ссылкой на белорусскую правозащитную группу заявил, что полицейские в штатском остановили двух журналистов, когда они брали интервью у местного жителя.

"Австрия сразу же выразила протест против этих действий белорусских властей. Задержание абсолютно неприемлемо для Австрии", - заявил представитель МИД.

Он добавил, что Вена ожидает от Минска соблюдения свободы СМИ и беспрепятственной работы журналистов в Беларуси.

В Беларуси опровергли задержание австрийских журналистов.