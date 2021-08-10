Австрия выразила протест Беларуси из-за задержания своих журналистов в Минске
МИД Австрии выразил протест республике Беларусь в связи с задержанием 9 августа в Минске журналистов австрийской телерадиокомпании ORF
Об этом рассказывает ABC.
Представитель МИД Австрии подтвердил задержание белорусскими силовиками корреспондента и оператора телерадиокомпании ORF.
Корреспондента ORF Каролу Шнайдер и ее оператора задержали в понедельник в Минске, столице Беларуси, и доставили в отделение полиции.
Вещатель со ссылкой на белорусскую правозащитную группу заявил, что полицейские в штатском остановили двух журналистов, когда они брали интервью у местного жителя.
"Австрия сразу же выразила протест против этих действий белорусских властей. Задержание абсолютно неприемлемо для Австрии", - заявил представитель МИД.
Он добавил, что Вена ожидает от Минска соблюдения свободы СМИ и беспрепятственной работы журналистов в Беларуси.
В Беларуси опровергли задержание австрийских журналистов.
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