Австрия выделит 2,5 млн евро гуманитарной помощи Красному кресту и неправительственным организациям в зоне ООС

Об этом на прессбрифинге сообщил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.



"В последние несколько лет мы предоставили более 14 млн евро. Я могу объявить сегодня, что австрийское правительство предоставит через несколько дней еще 2,5 млн евро гуманитарной немедленной помощи для Международного комитета красного креста и работающих здесь неправительственных организаций в этом месте" – сказал Шалленберг.



Он уточнил, что совместный визит министров иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии в Украину очень сильный сигнал для центральной европейской поддержки и солидарности.



"Украина – это сосед. Ближайший сосед для Словакии, но к Вене граница Украины ближе, чем наши наиболее западные провинции. Ваша безопасность – наша безопасность, ваша стабильность, ваше благополучие – часть нашей безопасности", - добавил Шалленберг.



Министр подчеркнул, что все еще верит в возможность дипломатии.



"Мы еще не исчерпали дипломатию, я рад видеть, что дипломатические каналы работают, и мы должны использовать эти возможности", - подытожил Шалленберг.



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