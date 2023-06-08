Австрия выделит €1 млн в поддержку ядерной безопасности в Украине
Правительство Австрии предоставит Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) один миллион евро в поддержку деятельности по ядерной безопасности в Украине
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Австрии.
Отмечается, что Австрия поддержит важную работу в Украине взносом в 1 миллион евро, половину которого профинансируют министерство иностранных дел и министерство защиты климата.
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг отметил, что "российская рулетка с безопасностью украинских атомных электростанций должна наконец закончиться".
"Независимая и беспристрастная работа МАГАТЭ на месте и присутствие на атомных электростанциях является одновременно системой раннего предупреждения и обеспечения жизней", - сказал чиновник.
Также он заявил, что нападение на Каховскую дамбу и возможное влияние на снабжение охлаждающей водой на Запорожскую атомную электростанцию убедительно демонстрируют важность этой миссии.
Денежные средства будут направлены на развертывание и работу группы МАГАТЭ, которая находится на ротационной основе на всех украинских ядерных объектах, в том числе и на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС, можно найти здесь.
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