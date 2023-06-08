Австрия выделит €1 млн в поддержку ядерной безопасности в Украине

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Австрии.

Отмечается, что Австрия поддержит важную работу в Украине взносом в 1 миллион евро, половину которого профинансируют министерство иностранных дел и министерство защиты климата.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг отметил, что "российская рулетка с безопасностью украинских атомных электростанций должна наконец закончиться".

"Независимая и беспристрастная работа МАГАТЭ на месте и присутствие на атомных электростанциях является одновременно системой раннего предупреждения и обеспечения жизней", - сказал чиновник.

Также он заявил, что нападение на Каховскую дамбу и возможное влияние на снабжение охлаждающей водой на Запорожскую атомную электростанцию убедительно демонстрируют важность этой миссии.

Денежные средства будут направлены на развертывание и работу группы МАГАТЭ, которая находится на ротационной основе на всех украинских ядерных объектах, в том числе и на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.