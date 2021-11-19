Австрия вводит общий локдаун и сделает вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех граждан
В связи с обострением ситуации с коронавирусом Австрия вводит общенациональный локдаун на 20 дней. Также Австрия станет первой в Европе страной, где прививки от COVID-19 сделают обязательным для всех граждан.
Об этом сообщает Kurier.
С понедельника 22 ноября правительство Австрии введет общий локдаун, который продлится 20 дней.
Школы продолжат работать в очном режиме с обязательным условием ношения маски, но дети могут оставаться дома без справки врача. Правительство просит при возможности переходить на дистанционную работу.
Ограничения будут касаться всех граждан страны одинаково, а с 12 декабря их снимут только для вакцинированных от коронавируса.
Также Австрия первой в Европе сделает прививку от COVID-19 обязательной для всего населения с 1 февраля 2022 года.
"Нам не удалось привлечь достаточное количество людей к вакцинации. Последние мероприятия увеличили количество ежедневных прививок, но их недостаточно", - заявил канцлер Австрии Александер Шалленберг.
Для людей с медицинскими противопоказаниями для прививок правительство сделает исключение.
В четверг, 18 ноября, страна зарегистрировала рекордный уровень заражений – 15 145 новых случаев. Австрия имеет значительно более низкий показатель вакцинации, чем большинство стран ЕС – 65%.
- С 15 ноября Австрия ввела карантин для невакцинированных от COVID-19.
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