Австрия возьмет на лечение около 100 тяжело раненых женщин и детей из Украины
Канцлер Австрии предложил взять на лечение и реабилитацию сотни раненых женщин и детей из Украины
Об этом австрийский канцлер Карл Негаммер написал в твиттере.
"Я вчера говорил с украинским президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмигалем. Предложил принять, вылечить и обеспечить реабилитацию до 100 тяжело раненых женщин и детей", - написал канцлер Австрии.
- Напомним, крупнейшее в Австрии газовое хранилище "Хайдах" возле Зальцбурга отберут у российского Газпрома и передадут в пользование другим поставщикам, если оно не будет заполнено.
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