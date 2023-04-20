Австрия вносит свой вклад в разминирование в Украине, - глава МИД Шалленберг
Австрия помогает Украине с разминированием территорий в рамках программы поддержки ОБСЕ
Об этом в интервью заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, сообщает Укринформ.
Австрия рассматривает разные варианты помощи Украине с разминированием территорий и уже вносит свой гуманитарный вклад.
"Мы быстро отреагировали на призыв украинского правительства оказать поддержку в гуманитарном разминировании. Австрия уже вносит свой вклад в разминирование в Украине в рамках "Программы поддержки для Украины" ОБСЕ", - отметил Шалленберг.
В то же время, глава МИД добавил, что австрийская сторона рассматривает и другие варианты помочь Украине с разминированием.
- Напомним, 11 апреля в Австрии заявили , что арестуют Путина в случае его приезда.
- А 15 апреля стало известно, что Австрия будет поддерживать Украину и Молдову на их пути в Евросоюз всеми возможными способами.
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