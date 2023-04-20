Об этом в интервью заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, сообщает Укринформ.

Австрия рассматривает разные варианты помощи Украине с разминированием территорий и уже вносит свой гуманитарный вклад.

"Мы быстро отреагировали на призыв украинского правительства оказать поддержку в гуманитарном разминировании. Австрия уже вносит свой вклад в разминирование в Украине в рамках "Программы поддержки для Украины" ОБСЕ", - отметил Шалленберг.

В то же время, глава МИД добавил, что австрийская сторона рассматривает и другие варианты помочь Украине с разминированием.